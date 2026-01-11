Dakar 2026 Luciano Benavides si aggiudica la settima frazione Daniel Sanders sempre in vetta alla generale

Da oasport.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Benavides ha vinto la settima tappa della Dakar 2026, che si è svolta tra Riyadh e Wadi-Ad-Dawasir. La frazione ha previsto 418 chilometri di trasferimento e 459 di prove speciali. Daniel Sanders mantiene la testa della classifica generale. La corsa continua con attenzione verso gli ultimi giorni di gara.

Luciano Benavides si è aggiudicato la settima frazione della Dakar edizione 2026. Lo stage odierno portava la carovana da Riyadh a Wadi-Ad-Dawasir con un chilometraggio notevole: 418 chilometri di trasferimento e ben 459 di prove speciali. Una tappa che presentava diverse insidie e cambi di scenario e che, di conseguenza, ha portato a distacchi importanti. La tappa è andata all’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) che completa il suo sforzo con il tempo complessivo di 4 ore e 56 secondi. Alle sue spalle lo spagnolo Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) a 4:47, mentre è terzo il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 4:57. 🔗 Leggi su Oasport.it

dakar 2026 luciano benavides si aggiudica la settima frazione daniel sanders sempre in vetta alla generale

© Oasport.it - Dakar 2026, Luciano Benavides si aggiudica la settima frazione. Daniel Sanders sempre in vetta alla generale

Leggi anche: Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar

Leggi anche: Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dakar 2026 | Moto, Stage 5: Benavides vince, Sanders ritorna leader; Dakar 2026: guizzo di Benavides nella Tappa 5, Sanders di nuovo leader; Dakar, Guthrie e Benavides vincono la 5^ tappa; Dakar 2026, Tappa 05: risultati.

dakar 2026 luciano benavidesDakar 2026 moto, tappa 5: Benavides vince, Sanders riprende la vetta - L'argentino di KTM domina la seconda Marathon con oltre tre minuti di margine. insella.it

dakar 2026 luciano benavidesDakar 2026, Luciano Benavides si aggiudica la settima frazione. Daniel Sanders sempre in vetta alla generale - Luciano Benavides si è aggiudicato la settima frazione della Dakar edizione 2026. oasport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.