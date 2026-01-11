Dakar 2026 Luciano Benavides si aggiudica la settima frazione Daniel Sanders sempre in vetta alla generale

Luciano Benavides ha vinto la settima tappa della Dakar 2026, che si è svolta tra Riyadh e Wadi-Ad-Dawasir. La frazione ha previsto 418 chilometri di trasferimento e 459 di prove speciali. Daniel Sanders mantiene la testa della classifica generale. La corsa continua con attenzione verso gli ultimi giorni di gara.

Luciano Benavides si è aggiudicato la settima frazione della Dakar edizione 2026. Lo stage odierno portava la carovana da Riyadh a Wadi-Ad-Dawasir con un chilometraggio notevole: 418 chilometri di trasferimento e ben 459 di prove speciali. Una tappa che presentava diverse insidie e cambi di scenario e che, di conseguenza, ha portato a distacchi importanti. La tappa è andata all'argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) che completa il suo sforzo con il tempo complessivo di 4 ore e 56 secondi. Alle sue spalle lo spagnolo Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) a 4:47, mentre è terzo il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 4:57.

Dakar T6 – SS7 | 459 km Cronaca tempi intermedi – 10 WP ** Post in continuo aggiornamento Km 30 – WP2 Tra i primi 6 piloti partiti, il miglior tempo è dell’ultimo a entrare, Luciano Benavides (KTM), seguito da Ventura (Honda), Branch (Hero) e Corn - facebook.com facebook

