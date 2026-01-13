Durante la Dakar 2026, Ales Loprais ha conquistato la nona tappa nella categoria camion, arrivando primo al traguardo in una speciale di 410 km da Wadi Ad Dawasir al bivacco. La corsa, caratterizzata da un percorso impegnativo, ha visto Loprais mantenere una posizione costante tra i migliori. Nella classifica generale, Van Den Brink continua a gestire con solidità il suo vantaggio, consolidando la sua posizione di leadership.

Ales Loprais si prende il nono stage della Dakar 2026 tra la categoria camion. Il ceco è arrivato per primo al traguardo a conclusione della special di 410 km che ha visto una partenza da Wadi Ad Dawasir ed arrivo al bivacco-rifugio, concludendo al meglio una corsa i cui è sempre gravitato in top 5. Nello specifico il pilota in forza all’Instrade Loprais Team De Rooy FPT in cabina con Kripal e Stross, ha terminato il segmento con un cronometro di 4:26:43 ed un vantaggio di +1:53 sul primo inseguitore, Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol), secondo davanti al leader della classifica generale Mitchel Van Den Brink (Eurol Rallysport, con Van Heun e Van De Pol), terzo classificato con uno scarto di +3:14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026: Loprais si prende la nona tappa nei camion, Van Den Brink in gestione nella generale

Leggi anche: Dakar 2026: Van Den Brink vince nei camion e allunga in classifica generale. Loprais beffato nella terza tappa

Leggi anche: Dakar 2026: Gert Hunzik vince la seconda tappa nei camion, Van Den Brink in testa alla generale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dakar 2026: colpo di Loprais tra i camion nella sesta tappa. Macik perde la leadership; Dakar 2026: Van Den Brink vince nei camion e allunga in classifica generale. Loprais beffato nella terza tappa; Dakar 2026: Loprais si aggiudica il primo stage, Van Den Brink insegue; Dakar 2026: Macik si prende anche il quinto stage nei camion, Loprais perde terreno.

Dakar 2026: Loprais si prende la nona tappa nei camion, Van Den Brink in gestione nella generale - Il ceco è arrivato per primo al traguardo a conclusione della special di ... oasport.it