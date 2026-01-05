Dakar 2026 | Gert Hunzik vince la seconda tappa nei camion Van Den Brink in testa alla generale

Durante la seconda tappa della Dakar 2026 nei camion, Gert Hunzik ha conquistato la vittoria, percorrendo i 400 km da Yanbu ad Alula. Con questa performance, Hunzik si è affermato come protagonista della giornata. In testa alla classifica generale si trova invece Van Den Brink, che mantiene il comando dopo questa fase della gara. La competizione si conferma ricca di sorprese e colpi di scena.

Salta il banco nei camion in occasione del secondo stage valido per la Dakar 2026. Non senza sorprese, Gert Hunzik è arrivato per primo al traguardo del percorso contraddistinto da 400 km di speciale con partenza da Yanbu ed arrivo in quel di Alula, lasciandosi alle spalle i principali contender per la classifica generale. Nello specifico l'olandese in forza al team Kuipers Jongbloed Hybrid ( ecoadiuvato dal duo Kupper-Kress) dopo una partenza che lo ha visto gravitare in sesta posizione ha cominciato ad aumentare i giri a partire dal km 102, dove è salito al terzo posto per poi passare al secondo nel passaggio 199 fino a prendere il comando delle operazioni al km 360.

