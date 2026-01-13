Dai primi hair look anni ’90 al look sale e pepe di oggi come è cambiato negli anni uno dei più belli di Hollywood anche grazie alla moglie

Dai primi hair look degli anni ’90 al caratteristico stile sale e pepe di oggi, Patrick Dempsey ha attraversato decenni di evoluzione personale e di stile. Con una cura attenta alla skincare e una barba sempre ben curata, l’attore celebra il suo 60° compleanno mantenendo un fascino senza tempo, anche grazie al sostegno della moglie. Un percorso di trasformazione che riflette eleganza e sobrietà, valori che accompagnano la sua immagine nel corso degli anni.

D ai primi hair look degli anni '90 al sale e pepe iconico di oggi, passando per una skincare impeccabile e una barba sempre misurata, Patrick Dempsey compie 60 anni ed è più affascinante che mai. Ecco i suoi beauty look più iconici, dagli esordi a Hollywood al suo ruolo di medico irresistibile, fino ad oggi. Patrick Dempsey sorprende i fan: il taglio di capelli è radicale X Patrick Dempsey compie 60 anni, da "bello vero". Il 13 gennaio l'attore americano classe 1966 compie 60 anni. La notizia non è tanto l'età, quanto il fatto che continui a essere uno di quegli uomini capaci di catalizzare l'attenzione ovunque vada.

