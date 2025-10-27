June Squibb la star di Nebraska | Hollywood è cambiata Oggi ci sono ruoli anche per donne di 90 anni

L'attrice, candidata all'Oscar per il film di Alexander Payne, ha riflettuto sui cambiamenti negli ultimi anni dell'industria per le donne nel cinema. June Squibb è una delle veterane più apprezzate di Hollywood e nonostante abbia superato i 90 anni è ancora molto attiva sul grande schermo. L'attrice di Nebraska è stata intervistata da People e ha sottolineato i cambiamenti di Hollywood. In particolare, June Squibb si è soffermata su ciò che è cambiato nell'industria del cinema nei confronti delle donne nel corso degli ultimi anni. June Squibb sui cambiamenti di Hollywood con le donne "Penso che Hollywood sia cambiata, perché io sono una donna che ha appena fatto due film su una novantenne, e questo non era mai successo prima, davvero" ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

