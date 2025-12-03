Amanda Seyfried 40 anni oggi in 10 look iconici | da teen star dei primi anni Duemila a diva di Hollywood

Dal debutto cult con Mean Girls, l'attrice ha attraversato due decadi di carriera con spirito versatile e un'idea femminilità moderna e personale, senza mai cedere il passo alle tendenze effimere. Ne celebriamo oggi tutto lo stile in occasione del suo quarantesimo compleanno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Amanda Seyfried, 40 anni (oggi) in 10 look iconici: da teen star dei primi anni Duemila a diva di Hollywood

Approfondisci con queste news

Amanda Seyfried riceverà il Desert Palm Achievement Actress Award #AmandaSeyfried #desertpalmachievementactressaward #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook

Dovrai riuscire a far luce anche sui dettagli più insignificanti.? I character poster ufficiali di #UnaDiFamiglia - #TheHousemaid, il nuovo thriller con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone. In arrivo nei cinema italiani il 1° gen Vai su X

Amanda Seyfried: «A 18 anni ho sofferto di disturbi ossessivo compulsivi. Per fare questo film mi hanno chiesto di non fare il Botox per un anno» - Amanda Seyfried, 39 anni, non è più l'ingenua ragazzina dagli occhi grandi protagonista di Mamma Mia! Secondo ilmessaggero.it

Wicked, Amanda Seyfried ha partecipato a ben sei audizioni: "Ho lavorato duramente per anni su quella musica" - ha raccontato di aver partecipato a parecchi casting di progetti che amava, come per il film di Jon M. Scrive movieplayer.it

Amanda Seyfried in “Long Bright River”: «Non sono sempre solare, ho anch’io i miei lati oscuri» - È colpa di quel film se le persone si aspettano che io sia sempre solare e sorridente» sospira, fingendo di dispiacersi. Scrive iodonna.it

Jennifer's Body: Adam Brody e Amanda Seyfried fumarono marijuana sul set della commedia horror - Amanda Seyfried e Adam Brody sono diventati amici ormai sedici anni fa, quando entrambi recitarono nella commedia horror con Megan Fox, Jennifer's Body. Come scrive movieplayer.it

Mean Girls, come Amanda Seyfried si ispirò a Marilyn Monroe per il suo ruolo - Amanda Seyfried ha interpretato la svampita Karen in Mean Girls e, a distanza di anni, ha confessato di essersi ispirata a Marilyn Monroe. Secondo comingsoon.it