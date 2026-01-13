Da quando abbiamo visto Selena Gomez ai Golden Globes siamo ossessionate dalle suo rossetto rosso profondo Come ricrearlo
Dopo aver visto Selena Gomez ai Golden Globes 2026, molte si sono soffermate sul suo rossetto rosso intenso. Se desideri ricreare quel look elegante e raffinato, ecco alcuni consigli pratici e semplici da seguire. In questa guida troverai indicazioni chiare per ottenere un risultato naturale ma sofisticato, adatto a ogni occasione.
Selena Gomez incanta sempre quando partecipa agli eventi di Hollywood e i Golden Globes 2026 non hanno fatto eccezione. L’attrice e fondatrice del brand Rare Beaut y era candidata come Miglior Attrice in Serie TV (Musical o Commedia) per la serie Disney Only Murders in the Building, e non ha mancato di fare la sua apparizione all’evento ricco di star. Accompagnata dal marito Benny Blanco, Selena era assolutamente splendida in un elegante abito nero caratterizzato da frange bianche e spalle scoperte. Ha inoltre voluto rendere omaggio agli anni ’20 con un’estetica perfetta per inaugurare la stagione dei premi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Selena Gomez, ai Golden Globes 2026 incorona il nero re della manicure
Leggi anche: Stranger Things 5 escluso dalle nomination ai Golden Globes: ecco perché
Ai Golden Globe 2026 trionfano le acconciature vintage: guarda le foto; Ariana Grande conquista di nuovo gli Actor Awards: seconda nomination SAG per Wicked; Joe Keery, cambio look per la star di Stranger Things: i fan applaudono la blonde era di 'Steve'.
Selena Gomez e Benny Blanco, quando si sposano? Il cantante rompe il silenzio/ “Abbiamo lavorato tanto e…” - Sono trascorsi più di sei mesi da quando Selena Gomez e Benny Blanco hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. ilsussidiario.net
Selena Gomez e Benny Blanco, dall’amore nasce l’album “I said I love you first” - Selena Gomez, artista multiplatino nominata ai Grammy e Benny Blanco, produttore discografico e cantautore multiplatino nominato ai Grammy, hanno pubblicato il ... repubblica.it
Rossella Canadè Il racconto della testimone: «Abbiamo visto che lo ha colpito poi siamo scappati Temevamo che ci aggredisse» - facebook.com facebook
"C'è il tentativo di sfuggire a qualche cosa che abbiamo visto tutti, in Svizzera c'è stata una carneficina." #Cerno #CransMontana #quartarepubblica x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.