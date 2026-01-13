Selena Gomez ai Golden Globes 2026 incorona il nero re della manicure

Durante i Golden Globes 2026, Selena Gomez ha scelto di mettere in evidenza il classico nero, confermando il suo ruolo come colore principale della manicure minimalista. La serata ha mostrato come, anche in ambito di bellezza, il gusto per la semplicità e i toni sobri rimanga una tendenza apprezzata, preferita per la sua eleganza senza tempo e la capacità di valorizzare ogni stile.

Ai recentissimi Golden Globe, sul fronte manicure si è registrato tanto minimalismo dato da colori che definiscono il perimetro della tradizione e che piacciono sempre di più. Uno su tutti? Il total black, quello scelto da Selena Gomez. Un look grintoso ed elegante, proprio come spiega qui il suo nail artist.

