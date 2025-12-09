Stranger Things 5 escluso dalle nomination ai Golden Globes | ecco perché

Zero nomination ai Golden Globes per l'ultima stagione della serie Netflix firmata dai Duffer Brothers, l'agitazione serpeggia tra i fan, ma l'esclusione è motivata. Stranger Things 5 a bocca uscita. L'ultima stagione della serie dei record Netflix non ha ricevuto neppure una nomination ai Golden Globes, lasciando l'amaro in bocca nei fan. E questo accade nel momento in cui i riflettori si accendono su Netflix dopo l'accordo miliardario per acquisire Warner Bros. Discovery, ma c'è una ragione "tecnica". Hollywood Reporter spiega che i primi quattro episodi, il cosiddetto Volume 1, sono stati sottoposti all'attenzione dei votanti, ma la stagione non era candidabile perché gli episodi sono stati pubblicati il 26 novembre mentre la scadenza per l'ammissibilità era il 31 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

