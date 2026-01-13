Criticità al Pronto Soccorso del San Pio Olivieri OPI | Rivedere i modelli organizzativi

Il Pronto Soccorso del San Pio di Pontelandolfo si trova al centro di un dibattito sulla sua organizzazione, con richieste di revisione dei modelli attuali. Durante un confronto aperto, Olivieri dell’OPI ha evidenziato l’importanza di analizzare e migliorare le procedure per garantire un’assistenza più efficiente e adeguata alle esigenze della comunità. Un momento di riflessione necessario per affrontare le criticità e promuovere un miglioramento continuo del servizio.

Tempo di lettura: 4 minuti Un confronto franco e diretto quello che si è svolto a Pontelandolfo sul tema della sanità e, in particolare, sulle criticità del Pronto Soccorso dell’A.O. San Pio di Benevento (LEGGI QUI). Al tavolo istituzionale, convocato dal sindaco Valerio Testa, erano presenti numerosi sindaci del territorio, il senatore Matera, l’onorevole Rubano e il neo consigliere regionale Fernando Errico. A prendere la parola, con un intervento deciso e carico di contenuti, è stata Francesca Olivieri, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Benevento. “Non siamo qui per cavalcare l’onda mediatica né per alimentare polemiche – ha chiarito subito – ma esclusivamente per la tutela della salute dei cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

