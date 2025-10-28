Tempo di lettura: 3 minuti “Dedico questo premio al mio personale medico che ha scelto di restare qui a Benevento”. La manager dell’Ospedale San Pio Maria Morgante ha ricevuto presso un’affollata Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie il “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II”. Al conferimento erano presenti numerosi sindaci della provincia, a partire da quello del capoluogo, Clemente Mastella, con quelli di San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio, Gianfranco Mottola, Castelvetere Valfortore, Michele Iapozzuto, Colle Sannita, Angelo Pepe di Apice, ed il Presidente della Comunità Montana Zaccaria Spina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FOTO/ Premio Internazionale San Giovanni Paolo II alla manager del San Pio. Lei denuncia: "Troppi codici bianchi al Pronto Soccorso"