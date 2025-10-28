FOTO Premio Internazionale San Giovanni Paolo II alla manager del San Pio Lei denuncia | Troppi codici bianchi al Pronto Soccorso

Anteprima24.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “Dedico questo premio al mio personale medico che ha scelto di restare qui a Benevento”. La manager dell’Ospedale San Pio Maria Morgante ha ricevuto presso un’affollata Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie il “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II”. Al conferimento erano presenti numerosi sindaci della provincia, a partire da quello del capoluogo, Clemente Mastella, con quelli di San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio, Gianfranco Mottola, Castelvetere Valfortore, Michele Iapozzuto, Colle Sannita,  Angelo Pepe di Apice, ed il Presidente della Comunità Montana Zaccaria Spina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto premio internazionale san giovanni paolo ii alla manager del san pio lei denuncia troppi codici bianchi al pronto soccorso

© Anteprima24.it - FOTO/ Premio Internazionale San Giovanni Paolo II alla manager del San Pio. Lei denuncia: “Troppi codici bianchi al Pronto Soccorso”

Contenuti che potrebbero interessarti

foto premio internazionale sanSan Pio, Morgante riceve Premio Internazionale Giovanni Paolo II: “Un riconoscimento condiviso con tutto il personale” - Recita così la motivazione del Premio Internazionale Giovanni Paolo II, attribuito al direttore generale dell’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento, Maria Morgante, e consegnato questa mattina ... Segnala ntr24.tv

Premio Internazionale San Giovanni Paolo II a Simone Di Matteo: «Diffondere cultura atto contro la guerra» - A Palazzo Valentini, la consegna del Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace, giunto alla sua IV edizione. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Premio Internazionale San