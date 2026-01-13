Crans-Montana Tajani in Senato | Negligenza evidente agli occhi di tutti giusto che l’Italia si costituisca parte civile

Il ministro Tajani, intervenendo in Senato, ha evidenziato una negligenza evidente nel caso di Crans-Montana. Ha sottolineato l’importanza di fare piena luce sugli eventi e di accertare tutte le responsabilità. L’Italia ha deciso di costituirsi parte civile per tutelare i propri interessi e garantire che siano fatti i necessari approfondimenti. La posizione del governo mira a promuovere trasparenza e giustizia in una vicenda di rilevanza nazionale.

"Abbiamo chiesto e continueremo a esigere che ogni responsabilità venga accertata e che sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Anche alla luce dei comportamenti di negligenza che sono evidenti agli occhi di tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendo della tragedia di Crans-Montana in Senato. "È quindi giusto che l'Italia chieda di costituirsi parte civile nel processo, perché questa è una ferita che è stata inferta a tutto il Paese".

