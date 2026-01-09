Crans-Montana Tajani | Giusto che Italia si costituisca parte civile

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il ministro Tajani ha affermato che l’Italia ha il diritto di costituirsi parte civile. Questa decisione riflette l’importanza di tutelare gli interessi nazionali e di riconoscere la gravità dell’evento, considerato una ferita aperta per l’intera nazione. La costituzione di parte civile rappresenta un passo fondamentale nel percorso di giustizia e di tutela dei diritti del Paese.

In merito alla strage di Crans-Montana "credo che sia giusto che l'Italia si costituisca parte civile perché questa è una ferita che è stata inferta a tutto il nostro Paese. Avete visto quanta commozione c'è stata in Italia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della funzione in memoria delle vittime di Crans-Montana. "È ovvio che ci sono delle responsabilità – ha aggiunto – non è stata una fatalità". Il ministro ha poi commentato quanto sta accadendo in Venezuela in merito alla liberazione dei prigionieri, tra cui Alberto Trentini: In Venezuela "stiamo lavorando affinché possano essere liberati tutti" gli italiani detenuti.

Crans-Montana, Tajani: «Giusto che Italia si costituisca parte civile»

