Il governo italiano monitora attentamente le indagini sulla tragedia di Crans-Montana, condotte sia in Svizzera che in Italia. Il ministro Tajani ha sottolineato l’importanza di accertare le responsabilità e le eventuali negligenze evidenti, nel rispetto delle procedure giudiziarie. La questione rimane di grande rilevanza, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e garantire giustizia.

Il governo italiano segue con la massima attenzione l’evolversi delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, sia in Svizzera sia in Italia. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto nel corso di un’informativa alla Camera dei Deputati. Tajani ha sottolineato che non spetta al Governo formulare giudizi in questa fase, ma ha assicurato l’impegno delle istituzioni affinché venga fatta piena luce sui fatti. L’Italia, ha spiegato, ha già chiesto e continuerà a chiedere che ogni responsabilità venga accertata, anche alla luce di quelli che ha definito comportamenti di negligenza evidenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Tajani alla Camera: “Accertare responsabilità, negligenze evidenti”

Leggi anche: Crans,Tajani:"Accertare responsabilità"

Leggi anche: Tajani commosso per le vittime di Crans-Montana: soffro come padre. “Vanno individuate le responsabilità”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Strage Crans-Montana, Tajani: Negligenze evidenti, giusto che Italia si costituisca parte civile - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it