CransTajani | Accertare responsabilità
Il ministro Tajani ha commentato l'incidente, sottolineando l'importanza di accertare le responsabilità. Ha evidenziato come l'uso di fuochi d'artificio, anche di piccola entità, in un locale chiuso possa rappresentare un comportamento poco responsabile, specialmente in ambienti non adeguatamente preparati. La vicenda evidenzia la necessità di verificare attentamente le modalità di gestione di tali eventi per garantire la sicurezza di tutti.
13.15 "Non conoscevo il locale, ma l'uso di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così, mi sembra veramente una scelta poco responsabile". Così il ministro degli Esteri, Tajani, che sul luogo della tragedia a Crans-Montana ha deposto un mazzo di fiori. "Decine gli interrogatori, l'obiettivo è accertare le responsabilità", dice. "Molto positiva" la collaborazione con le autorità svizzere. "Massima disponibilità per accogliere tutti i feriti, non solo gli italiani". Tajani incontrerà i parenti delle vittime. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
