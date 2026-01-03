Tajani commosso per le vittime di Crans-Montana | soffro come padre Vanno individuate le responsabilità

Tajani, visibilmente emozionato, ha espresso il suo dolore per le vittime di Crans-Montana, sottolineando l’importanza di individuare le responsabilità. Dopo aver deposto una corona di fiori sul luogo dell’incidente, ha mostrato il suo rispetto con un gesto di preghiera. Le sue parole riflettono il senso di dolore condiviso e la volontà di fare chiarezza su quanto accaduto, nel rispetto delle persone coinvolte.

Roma, 3 gennaio 2025 – Ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage e poi, commosso, ha fatto un segno della croce. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato ieri in mattinata a Crans-Montana dove ha visitato il luogo della strage per testimoniare la presenza dello Stato italiano con i famigliari delle vittime. Stato che aveva peraltro visto già una presenza molto forte grazie al lavoro di ambasciata e consolato: “È una tragedia immane – ha detto Tajani incontrando i giornalisti presenti a Crans-Montana –. Ho visto le tracce di un vero dramma. Le scarpe e i vestiti per terra mi hanno fatto venire in mente quello che può essere successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tajani è entrato solo al piano terra del bar Le Constellation, comunque devastato dall'incendio: "Non sono sceso – ha proseguito – ma immagino quale possa essere stato il dramma di quei minuti.