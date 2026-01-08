In un video si vede Jessica Moretti che scappa con la cassa del locale di Crans-Montana | cosa sappiamo

Un video mostra Jessica Maric Moretti mentre si allontana dal ristorante “Le Constellation” a Crans-Montana, durante un incendio avvenuto a Capodanno. Nell’immagine si vede la donna con il braccio ustionato, mentre si allontana con una cassa. La situazione ha attirato l’attenzione sull’incidente e sulle condizioni di Jessica Moretti, i cui dettagli sono ancora in fase di verifica.

Ci sarebbe un video in cui si vede Jessica Maric Moretti, con il braccio ustionato, allontanarsi tra le fiamme del ristorante “Le Constellation” a Capodanno. I filmati sequestrati, ora all’esame della procuratrice Beatrice Pilloud, potrebbero chiarire il suo percorso e valutare eventuali accuse di omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation" Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa; Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio»; Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cass…; Crans Montana, i testimoni: «Jessica Moretti fuggita con la cassa mentre suo figlio provava a salvare i ragazzi». Al vaglio un video. “In un video si vede Jessica Moretti che scappa con la cassa del locale di Crans-Montana”: cosa sappiamo - Ci sarebbe un video in cui si vede Jessica Maric Moretti, con il braccio ustionato, allontanarsi tra le fiamme del ristorante “Le Constellation” a ... fanpage.it

Crans Montana, Jessica Moretti fugge dal rogo con la cassa del locale? La ricostruzione e i funerali

@francescoemilioborrelli "In pochi anni Jacques e Jessica Moretti hanno costruito tra Svizzera e Francia un impero fatto di locali notturni, ristoranti e acquisti immobiliari pagati in contanti. Dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, che li vede indagati, il l - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.