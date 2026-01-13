Crans-Montana Pericolo di fuga Moretti resta in cella per almeno tre mesi Occhio alla cauzione

A Crans-Montana, la custodia cautelare di Moretti, titolare del Constellation, è stata confermata, con una detenzione minima di tre mesi. Le autorità svizzere hanno validato il provvedimento, mentre i pm di Roma hanno avviato una rogatoria e contestato anche il disastro colposo. Si evidenzia l'importanza di monitorare la cauzione e le future decisioni giudiziarie in questa vicenda.

Convalidata la custodia cautelare per il titolare del Constellation. Rogatoria dei pm di Roma: contestato anche il disastro colposo. È arrivata la convalida per tre mesi dell'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, il locale di Crans-Montana dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. Con la convalida sono arrivate anche le motivazioni dal tribunale di Sion, che ha confermato «l'esistenza di un pericolo di fuga». Eppure per Moretti si potrebbe aprire uno spiraglio: il versamento di una cauzione. I giudici di garanzia però precisano che «la fissazione delle cauzioni richiede un'istruttoria minuziosa» e nel frattempo «deve prevalere la privazione della libertà».

