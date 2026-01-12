Crans-Montana Jacques Moretti resta in carcere | C’è il pericolo di fuga Tribunale di Sion disposto a valutare la libertà su cauzione

Il Tribunale di Sion ha confermato la detenzione di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime. L'arresto, convalidato per tre mesi, si basa sul rischio di fuga. Il tribunale valuterà ora la possibilità di concedere la libertà su cauzione, in un procedimento che prosegue per approfondire le responsabilità e le circostanze dell'incidente.

Roma, 12 gennaio 2026 – Jacques Moretti resta in carcere. Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare del titolare del locale Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo di Capodanno, costato la vita a 40 persone, in gran parte giovanissimi. Il Tribunale delle misure detentive di Sion ha infatti confermato per Moretti "l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico". Tuttavia il Tribunale delle misure detentive è "disposto a revocare la carcerazione preventiva, a fronte di diverse misure richieste in via sussidiaria dal Ministero Pubblico, tra cui in particolare, il versamento di cauzioni, apparendo tali misure adeguate a contrastare il pericolo di fuga".

