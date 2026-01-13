Crans-Montana | niente domiciliari per Jessica Moretti dovrà presentarsi dalla polizia

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, non sarà sottoposta agli arresti domiciliari. La donna, coinvolta in un procedimento giudiziario, dovrà comunque presentarsi regolarmente presso le autorità di polizia. La decisione si basa sulle valutazioni legali, garantendo il rispetto delle procedure in corso. Restano in corso ulteriori sviluppi sulla vicenda, che coinvolge anche il suo coniuge Jacques.

Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Lo ha stabilito il tribunale di garanzia di Sion. La donna dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l’imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita. La decisone è stata presa, viene precisato dal Tribunale, su proposta del pubblico ministero. Il marito Jacques per ora rimane in carcere. Crans-Montana, un legale dei parenti delle vittime ha chiesto un procuratore straordinario, fuori Cantone. 🔗 Leggi su Open.online

