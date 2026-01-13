Crans-Montana | niente domiciliari per Jessica Moretti dovrà presentarsi dalla polizia
Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, non sarà sottoposta agli arresti domiciliari. La donna, coinvolta in un procedimento giudiziario, dovrà comunque presentarsi regolarmente presso le autorità di polizia. La decisione si basa sulle valutazioni legali, garantendo il rispetto delle procedure in corso. Restano in corso ulteriori sviluppi sulla vicenda, che coinvolge anche il suo coniuge Jacques.
Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Lo ha stabilito il tribunale di garanzia di Sion. La donna dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l’imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita. La decisone è stata presa, viene precisato dal Tribunale, su proposta del pubblico ministero. Il marito Jacques per ora rimane in carcere. Crans-Montana, un legale dei parenti delle vittime ha chiesto un procuratore straordinario, fuori Cantone. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti
Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation
Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”; Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. La moglie ai domiciliari con il braccialetto elettronico; Crans-Montana, Jacques Moretti in carcere e Jessica Maric agli arresti domiciliari: le scuse tra le lacrime; Arrestato Jacques Moretti, il gestore del bar della strage di Crans: «Concreto pericolo di fuga». La moglie ai domiciliari.
Crans-Montana, niente arresti domiciliari per Jessica Moretti. Ma non potrà lasciare la Svizzera - Il tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese in un comunicato ha reso noto che - iltempo.it
Crans-Montana, Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation - Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans- msn.com
Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti, dovrà consegnare i documenti - Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà depositare i ... ansa.it
L’Aula del Senato si è raccolta in silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell’informativa del ministro degli Esteri Tajani. Il ministro nel suo intervento, ha ricordato l’impatto umano della tragedia: “Poche volte, in tutta la mia vita h - facebook.com facebook
Crans-Montana, cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti ift.tt/sQgtY2D x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.