Crans-Montana Jessica Moretti è libera | niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation
Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stata sollevata dall'obbligo di domiciliari. La decisione riguarda la gestione della sua posizione giudiziaria, che non comporterà più restrizioni domiciliari. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per la proprietaria e la comunità locale, senza modificare la natura delle indagini in corso.
Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Crans-Montana. Si scopre di chi è figlia Jessica Moretti, proprietaria del Constellation. Da non crederci
Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation"
Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cass…; Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”; Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO.
Crans-Montana, niente misura cautelare per Jessica Moretti. La decisione del Tribunale di Sion - Moretti dovrà depositare i documenti di identità, presentarsi quotidianamente alla polizia e non potrà lasciare il territorio svizzero ... ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, Jessica Moretti e il passato da modella: le foto con Sacha Baron Cohen - Jessica Moretti, la proprietaria del bar Le Constellation, teatro del rogo di Capodanno a Crans- la7.it
Incendio a Crans-Montana, si aggrava la posizione di Jessica Moretti. La frase alla cameriera "C'è poca gente fanne entrare di più" - Si aggrava la posizione di Jessica Moretti che gestiva insieme al marito "la Le Constellatio", il locale di Crans- tg.la7.it
L’Aula del Senato si è raccolta in silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell’informativa del ministro degli Esteri Tajani. Il ministro nel suo intervento, ha ricordato l’impatto umano della tragedia: “Poche volte, in tutta la mia vita h - facebook.com facebook
Crans-Montana, cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti ift.tt/sQgtY2D x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.