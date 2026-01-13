Crans-Montana Jessica Moretti è libera | niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stata sollevata dall'obbligo di domiciliari. La decisione riguarda la gestione della sua posizione giudiziaria, che non comporterà più restrizioni domiciliari. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per la proprietaria e la comunità locale, senza modificare la natura delle indagini in corso.

Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

