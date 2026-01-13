strage di crans montana niente domiciliari per jessica moretti

Il Tribunale di Sion ha deciso di non applicare la misura dei domiciliari a Jessica Moretti, in relazione alla vicenda di Crans-Montana. Accogliendo il parere della procura, sono stati disposti obblighi alternativi alla detenzione, garantendo così un diverso tipo di controllo. Questa decisione segna un importante sviluppo nel procedimento giudiziario in corso.

Jessica Moretti non sarà sottoposta alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sion, accogliendo il parere favorevole della procura, ha scelto di non applicare una misura custodiale nei confronti della donna, disponendo invece una serie di obblighi alternativi. Per ridurre il rischio di fuga, i giudici hanno stabilito il divieto di lasciare il territorio svizzero, il ritiro del passaporto, della carta d’identità e del permesso di soggiorno, l’obbligo di firma quotidiana presso la polizia e il versamento di una cauzione ritenuta congrua. Il marito Jacques, per cui invece è stato convalidato l’arresto, potrebbe tornare libero su cauzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

