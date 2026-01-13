Crans-Montana | in Regione minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Galeppini

In Regione si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Un momento di raccoglimento per onorare la memoria di Emanuele e riflettere sulla tragedia che ha colpito la comunità locale e la famiglia.

Minuto di silenzio questa mattina in consiglio regionale per la morte di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Ad anticipare il minuto di raccoglimento il ricordo del presidente del consiglio Stefano Balleari che ha ricordato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Crans Montana, minuto di silenzio nelle scuole. Per Emanuele Galeppini funerale privato Leggi anche: In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Leone e delle vittime di Crans-Montana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans Montana, minuto di silenzio nelle scuole; Rogo a Crans-Montana: la Svizzera si prepara al lutto nazionale; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”. Crans-Montana: in Regione minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Galeppini - Balleari: "Quello che è successo non è una disgrazia, bensì il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro, o che pensavano al facile profitto" ... genovatoday.it

In Aula Lombardia un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana - Il Consiglio regionale della Lombardia ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di capodanno a Crans- ansa.it

Consiglio regionale Liguria ricorda con 1' di silenzio vittime Crans-Montana - Ad aprire la prima seduta del 2026 del consiglio regionale della Liguria è stato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia che ha colpito tantissimi giovani a Crans Montana in Sviz ... ansa.it

La tragedia di Crans-Montana e quella catena su cui bisogna avere il coraggio di intervenire (di E. Mattia) x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

