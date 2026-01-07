crans montana minuto di silenzio nelle scuole per emanuele galeppini funerale privato

A Crans-Montana si terrà un funerale riservato per Emanuele Galeppini, il 17enne deceduto nella tragedia di Capodanno. Dopo il rosario di martedì 6 gennaio, le esequie si svolgeranno giovedì 8 gennaio in forma privata. La comunità ha già osservato un minuto di silenzio nelle scuole per ricordare il ragazzo, simbolo di una tragedia che ha colpito profondamente la zona.

Dopo il rosario, celebrato martedì 6 gennaio, giovedì 8 gennaio sarà il giorno dei funerali in forma riservata di Emanuele Galeppini, il diciassettenne morto nella tragica strage di Capodanno a Crans-Montana. La famiglia ha scelto di non dare precise indicazioni su luogo e orario dell'ultimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

