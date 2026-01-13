Crans Montana tra i morti anche la cameriera con le fontane scintillanti Moretti | Era per creare atmosfera
Durante l’incidente a Crans Montana, tra le vittime figura anche una cameriera che utilizzava fontane scintillanti per creare un’atmosfera suggestiva. Jacques e Jessica Moretti hanno ricordato con affetto la giovane, descrivendola come una sorellina. L’uso di candele e fontane luminose era una consuetudine nel loro ambiente, finalizzata a migliorare l’atmosfera dell’evento, senza prevedere rischi particolari.
“Era cresciuta con noi, era come una sorellina per noi" hanno raccontato Jacques e Jessica Moretti ammettendo che l'uso di candele scintillati non era una novità: “Venivano usate per creare un'atmosfera”. La famiglia della 24enne: "Eseguiva le istruzioni dei suoi datori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans-Montana, le ammissioni dei coniugi Moretti: «L'uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello. Poi ho visto i corpi. Ho provato a salvare la cameriera»
Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: camerieri e clienti con fontane scintillanti
