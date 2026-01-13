Crans-Montana identificata la cameriera con il casco che appare nei video I legami con i Moretti e l' accusa della madre | Non doveva essere lì

A Crans-Montana è stata identificata la cameriera con il casco presente nei video virali relativi all’incendio di Capodanno. Le immagini mostrano la donna del bar Le Constellation, con sospetti collegamenti ai Moretti e con l’accusa della madre, secondo cui non avrebbe dovuto trovarsi sul posto. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze dell’incidente e sui possibili legami tra i protagonisti coinvolti.

I legami della ragazza con i Moretti - La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana, tra i morti anche la cameriera con le fontane scintillanti, Moretti: “Era per creare atmosfera” - “Era cresciuta con noi, era come una sorellina per noi" hanno raccontato Jacques e Jessica Moretti ammettendo che l'uso di candele scintillati non ... fanpage.it

La tragedia di Crans-Montana e quella catena su cui bisogna avere il coraggio di intervenire (di E. Mattia) x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.