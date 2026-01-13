Crans-Montana identificata la cameriera con il casco che appare nei video I legami con i Moretti e l' accusa della madre | Non doveva essere lì

A Crans-Montana è stata identificata la cameriera con il casco presente nei video virali relativi all’incendio di Capodanno. Le immagini mostrano la donna del bar Le Constellation, con sospetti collegamenti ai Moretti e con l’accusa della madre, secondo cui non avrebbe dovuto trovarsi sul posto. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze dell’incidente e sui possibili legami tra i protagonisti coinvolti.

I suoi video sono diventati virali. La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans-Montana portare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

