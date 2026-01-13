Crans-Montana i genitori del liceo Virgilio aprono una raccolta fondi per i feriti

A Crans-Montana, i genitori degli studenti del liceo Virgilio hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i feriti. L'obiettivo è raccogliere 80.000 euro attraverso una piattaforma di crowdfunding, con già numerose donazioni effettuate. L'iniziativa mira a offrire supporto alle persone coinvolte, unendo la comunità in un gesto di solidarietà concreto e solidale.

"L'obiettivo è 80mila euro", scrivono i promotori su una nota piattaforma di crowdfunding. Centinaia le donazioni già effettuate.

Crans Montana, le vittime italiane tornano a casa. L'abbraccio tra i genitori delle vittime del rogo, il papà di Giovanni: «Sono morto con lui» - Riccardo Minghetti è tornato a casa, nella sua Roma. ilgazzettino.it

Strage di Crans-Montana, il ritorno a scuola: «Nelle classi serve creare empatia e dare spazio all'ascolto» - In tutte le scuole italiane, al rientro in classe, viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio. vanityfair.it

"È vero: molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest'Aula: il Governo sta seguendo sin dall'inizio, con la massima attenzione, l'evolversi dell - facebook.com facebook

Crans-Montana. A conclusione delle comunicazioni del Ministro @ItalyMFA @Antonio_Tajani sui tragici fatti accaduti in #Svizzera, il #Senato ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione unitaria n. 1 sottoscritta da tutti i Capigruppo senato.it/show-doc x.com

