Crans Montana l’angoscia della terza D del liceo Virgilio di Milano | 4 compagni di classe sono in condizioni critiche

A Crans Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, un incendio ha coinvolto il locale Le Constellation, mettendo in pericolo quattro studenti del liceo Virgilio di Milano. Tutti e quattro sono attualmente in condizioni critiche. Gli amici di classe e i coetanei sono profondamente colpiti dall’accaduto, che ha sconvolto l’intera comunità scolastica. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei giovani in situazioni di socializzazione all’estero.

Compagni di classe e amici anche fuori dalle mura scolastiche. Tutti e quattro erano al locale Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, mentre il fuoco ha trasformato in strage i festeggiamenti del Capodanno. Le due ragazze e i due ragazzi di 16 anni della terza D del liceo Virgilio di Milano sono rimasti gravemente feriti. Un dramma che è diventato quello dell’intero liceo del capoluogo lombardo. Mercoledì, alla riapertura dell’istituto dopo la pausa di Natale, arriverà una squadra di psicologi per parlare con gli studenti, “mentre la sera dello stesso giorno probabilmente ci sarà un incontro di supporto dedicato ai docenti e ai genitori con degli specialisti”, ha spiegato il preside del liceo Roberto Garrone: “Cerchiamo di attivare tutte le iniziative per gestire il possibile trauma “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, l’angoscia della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 compagni di classe sono in condizioni critiche Leggi anche: Crans Montana: al Niguarda stanno per arrivare Leonardo e Kean, compagni di classe al Virgilio di Milano Leggi anche: Strage Crans-Montana: Sofia e i suoi compagni, a Milano il dramma della terza D Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ‘Dove sono i feriti non identificati?’ | dispersi Cras Montana l’angoscia dei genitori di Giovanni Achille e Chiara. Crans-Montana, Sofia e i suoi compagni, a Milano il dramma della terza D - Il dramma di quattro ragazzi, amici a scuola e fuori, che è diventato quello di un intero liceo, il Virgilio di Milano. ansa.it

Lo strazio e l'attesa a Crans-Montana, in molti non trovano i figli - Entrano con il cuore stretto dall'angoscia, escono in lacrime, dopo aver abbandonato molte speranze. ansa.it

Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook

La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.