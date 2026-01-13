Crans-Montana Riccardo Minghetti morto per asfissia polmonare Sul corpo segni di ustioni e calpestamento Attesa per le altre autopsie

Sono state rese note le prime risultanze dell’autopsia su Riccardo Minghetti, il sedicenne romano deceduto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. L’esame ha evidenziato un arresto cardiaco causato da un’asfissia polmonare, con segni di ustioni e calpestamento sul corpo. Sono in corso ulteriori analisi che potrebbero fornire chiarimenti più approfonditi sulle cause del decesso.

Arresto cardiaco provocato da un'asfissia polmonare. Questi i risultati, ancora parziali, che stanno emergendo dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il sedicenne romano morto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation, a Crans-Montana. Lesioni da calpestamento sul corpo. I medici dell'ospedale Gemelli di Roma hanno riscontrato numerose lesioni sul corpo del giovane. Sarebbero ferite dovute sia dal rogo che dal calpestamento della folla. Oltre all'esame autoptico i medici, coordinati dal professor Antonio Oliva, ordinario di medicina legale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, hanno effettuato esami radiologici, tossicologici e una Tac.

"È vero: molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest'Aula: il Governo sta seguendo sin dall'inizio, con la massima attenzione, l'evolversi dell - facebook.com facebook

Crans-Montana. A conclusione delle comunicazioni del Ministro @ItalyMFA @Antonio_Tajani sui tragici fatti accaduti in #Svizzera, il #Senato ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione unitaria n. 1 sottoscritta da tutti i Capigruppo senato.it/show-doc x.com

