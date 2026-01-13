Crans-Montana l' autopsia su Riccardo Minghetti | Morto per asfissia
L’autopsia su Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto durante l’incendio a Crans-Montana, evidenzia che la sua morte è stata causata da un arresto cardiaco legato a un’asfissia polmonare. Questi risultati chiariscono le cause dell’incidente, offrendo un quadro più preciso delle circostanze che hanno portato alla tragica perdita del giovane durante la notte di Capodanno.
AGI - Riccardi Minghetti, il 16enne morto nel rogo divampato la notte di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sarebbe morto in seguito a un arresto cardiaco dovuto a un' asfissia polmonare. Sono i primissimi risultati, ancora parziali, dell' autopsia effettuata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I risultati dovranno essere confermati da un approfondito esame tossicologico. Riscontrate anche lesioni da ustioni. L'esame autoptico è stato disposto dalla procura di Roma. Sul corpo del giovane sarebbero state trovate anche lesioni da ustioni. Queste ultime però, secondo quanto apprende l'AGI, non sarebbero state decisive per il decesso. 🔗 Leggi su Agi.it
