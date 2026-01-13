Crans Montana boom di richieste dopo la strage | un fatto deplorevole

Dopo l’incendio al bar Le Constellation, le attività commerciali di Crans Montana nel Cantone Vallese sono state colpite da un aumento delle richieste di intervento e supporto. Questa situazione evidenzia le sfide affrontate dal settore locale in seguito a eventi tragici, spingendo le imprese a adottare misure rapide per garantire la sicurezza e il ripristino della normalità.

Dopo il rogo al bar Le Constellation, le attività commerciali del Cantone Vallese stanno correndo precipitosamente ai ripari. Alcune, riferisce la radio svizzera Rts, non rispettano gli standard di protezione antincendio, mentre altre si sono rese conto che l'ispezione non viene effettuata da anni. Il risultato, dice il responsabile di un'azienda specializzata in estintori, è un incremento dell'80% delle richieste. "Ci sono aziende che non sono attrezzate, che chiedono di adeguarsi in termini di protezione antincendio e altre che hanno già gli estintori in dotazione e si accorgono che il controllo non viene effettuato da due, tre, quattro o addirittura dieci anni ", dice Abel Rebaoui, dell'azienda Romande Incendie che ha sede a Ginevra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

