Crans-Montana nuove accuse shock per i gestori | Cosa hanno fatto la notte della strage

L'inchiesta sulla strage di Le Constellation a Crans-Montana si approfondisce, con nuove accuse rivolte ai gestori dell’albergo. La notte dell’incidente resta al centro di numerosi interrogativi, mentre le autorità indagano sui possibili ruoli e responsabilità. La vicenda solleva ancora molte questioni, evidenziando l’importanza di chiarire i fatti e fare luce su quanto accaduto in quella tragica notte.

. L’inchiesta sulla strage di Le Constellation entra in una fase cruciale, ma lascia dietro di sé una scia di domande senza risposta. A distanza di giorni dalla notte che ha trasformato una festa di Capodanno in tragedia, il clima attorno alle indagini resta teso, segnato da critiche, sospetti e dalla crescente esasperazione delle famiglie delle vittime. Strage Le Constellation, i proprietari sentiti da indagati. Jacques e Jessica Moretti oggi, venerdì 9 gennaio, saranno interrogati per la seconda volta dagli inquirenti svizzeri per quanto accaduto nel loro locale, Le Constellation. 🔗 Leggi su Tvzap.it

