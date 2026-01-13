Corso Bersaglieri festeggia con tanti eventi Sant' Antonio | Vi aspettiamo con i vostri amici animali

Il corso Bersaglieri di Perugia si prepara a celebrare Sant’Antonio Abate il 18 gennaio, una festività molto sentita nel quartiere di Borgo. L’evento, dedicato al santo protettore degli animali, prevede diverse iniziative aperte a tutta la comunità e ai loro amici a quattro zampe. Un'occasione per condividere momenti di convivialità e rispetto per gli animali, nel rispetto delle tradizioni locali.

Perugia festeggia, come sempre, Sant’Antonio Abate in corso Bersaglieri il prossimo 18 gennaio: una delle festa più sentite dagli abitanti di Borgo che celebra il santo protettore degli animali. Si inizia subito con un grande evento: alle 9.30 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate svelatura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Tra fede e tradizione. Corso Bersaglieri e animali benedetti per Sant’Antonio Abate - Fede, tradizione, affetto per i propri animali ma anche tanta voglia di stare insieme e vivere una giornata di festa, nonostante la gelida tramontana che – come si dice a Perugia – "pela le orecchie". lanazione.it

Perugia, in corso Bersaglieri torna la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate - Una tradizione che si ripete anno dopo e che affonda le sue radici al 1200, forse anche a tempi più antichi. ilmessaggero.it

Sant’Antonio Abate . Festa degli animali. Il borgo si prepara - I Borghi di Porta Pesa e Corso Bersaglieri si preparano ai festeggiamenti per sant’Antonio Abate, prtettore degli animali. lanazione.it

' in corso Bersaglieri torna una delle feste più sentite! Si celebra Sant'Antonio Abate con un ricco programma che culminerà nella , preceduta da - facebook.com facebook