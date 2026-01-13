Controllo su strada nel Cilento | due arresti sequestrata un’arma e munizioni

Nella serata dell’11 gennaio 2026, nel Cilento, i carabinieri del Salernitano hanno eseguito un controllo stradale che ha portato all’arresto di due persone legate da rapporto di parentela. Durante le verifiche, sono state sequestrate un’arma e munizioni, contribuendo alla sicurezza locale. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione della criminalità sul territorio.

Nella serata dell'11 gennaio 2026, nel Salernitano, i militari dell'Arma hanno eseguito un arresto nei confronti di due soggetti, legati da rapporto di parentela, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, durante la verifica su un'autovettura su cui viaggiavano i due, sarebbe stata rinvenuta un'arma da fuoco con identificativi non leggibili, insieme a munizionamento. L'arma, stando agli accertamenti, risultava occultata in una parte non immediatamente visibile del veicolo; ulteriori proiettili sarebbero stati trovati anche all'interno dell'abitacolo. I due sono stati condotti presso la casa circondariale competente, dove restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari.

