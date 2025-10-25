Sequestrata una lottizzazione abusiva nel Cilento
Tempo di lettura: 2 minuti Dodici persone sono indagate e un’area di circa 10mila metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano di Castellabate, in provincia di Salerno, in esecuzione di un decreto emesso dal gip di Vallo della Lucania. Il provvedimento riguarda una presunta lottizzazione abusiva realizzata in località Annunziata di Castellabate, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo quanto accertato dagli investigatori, sull’area sequestrata sorgono 10 fabbricati, sei dei quali preesistenti e oggetto di demolizione e ricostruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
