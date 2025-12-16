Salvo Fischetti nominato Garante dei diritti degli anziani ad Aci Sant' Antonio

Salvo Fischetti è stato nominato Garante dei diritti degli anziani nel Comune di Aci Sant’Antonio. Questa figura istituzionale si dedica alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone anziane, intervenendo su questioni come abusi, solitudine e accesso ai servizi, per garantire una qualità di vita dignitosa e sicura.

