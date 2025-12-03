Como, 3 dicembre 2025 – Prima gli insulti al giovanissimo arbitro, poi le offese al papà disabile. Incredulità vergogna e imbarazzo. Perché uno degli ultimi episodi di follia nel calcio giovanile è avvenuto in una partita del campionato di calcio Giovanissimi Under 14, ovvero Villaguardia-Uggiatese. Ma i protagonisti non sono stati i baby giocatori nel pirotecnico 2-2 finale, bensì alcuni genitori-ultras della squadra ospite: hanno infatti rivolto ripetuti insulti al padre del direttore di gara, persona affetta da disabilità, causando un forte disagio e un evidente turbamento emotivo sia al diretto interessato sia al giovanissimo “fischietto“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insultano dagli spalti il papà disabile dell’arbitro: multa da 500 euro all’Uggiatese 1948 e campo squalificato per due turni