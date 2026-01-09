Conte punge Meloni | Diritto internazionale esiste fino a un certo limite quello che decide Trump
In un suo intervento, Giuseppe Conte ha criticato le posizioni di Giorgia Meloni sul diritto internazionale, sottolineando che questo si applica fino a un limite stabilito dagli Stati Uniti, come esempio Donald Trump. Inoltre, ha commentato l’operato del governo, evidenziando come, dopo tre anni, non siano state affrontate questioni cruciali come l’assistenza sanitaria e le liste di attesa per i cittadini italiani.
"Tanti programmi, tanti 'vorrò' e 'farò', ma dopo tre anni di governo non ci ha detto nulla e non ha dato una risposta ai 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, alle lunghe liste di attesa. Ci aspettavamo qualcosa di concreto", ha tuonato il leader del M5S in riferimento alla conferenza stampa di Meloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
