Confermato l' open day della scuola media Piero Maroncelli

È stato confermato l’open day della scuola media Piero Maroncelli. Dopo le verifiche di sicurezza e agibilità effettuate dai tecnici del Comune di Forlì, l’evento si svolgerà regolarmente. La scuola di Via della Grata ha superato i controlli dopo le recenti scosse di terremoto, garantendo un ambiente sicuro per studenti, genitori e insegnanti.

Tutto confermato per l'open day della scuola media Piero Maroncelli. I tecnici del Comune di Forlì hanno effettuato i controlli sulla sicurezza e agibilità della scuola di Via della Grata dopo le due scosse di terremoto che questa mattina si sono verificate nel nostro territorio e hanno.

