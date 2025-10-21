Progetto Danza | sabato l' Open Day della scuola sondriese

La sede di Sondrio della scuola Progetto Danza, situata in Via De Simoni 31, organizza una giornata a porte aperte per presentare i propri corsi: sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 15, sarà possibile assistere a lezioni dimostrative, partecipare a lezioni di prova ed essere spettatori di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

