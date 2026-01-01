Confcommercio Federmoda Udine sui saldi | Fiduciosi in un rafforzamento del trend di dicembre

Il Friuli Venezia Giulia avvierà la stagione dei saldi il 3 gennaio, in linea con la maggior parte delle regioni italiane, tranne alcune come la Valle d’Aosta e l’Alto Adige. Confcommercio Federmoda Udine esprime fiducia in un rafforzamento del trend positivo osservato a dicembre, auspicando un buon andamento delle vendite e un contributo stabile al settore del commercio locale.

Allineato con quasi tutto il resto d’Italia (la Valle d’Aosta ha scelto il 2 gennaio, l’Alto Adige ha preferito l’8), il Friuli Venezia Giulia vedrà cominciare la stagione dei saldi sabato 3 gennaio. “Come ogni anno siamo in grande attesa per questo consolidato appuntamento invernale – commenta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

