Federmoda lancia l’allarme | A Padova una strage di negozi chiusi servono incentivi subito
Le vetrine si svuotano e i dati non lasciano spazio all'ottimismo. In Italia, nel 2024, hanno abbassato la serranda 18 negozi di moda al giorno, mentre la spesa delle famiglie per abbigliamento e accessori è crollata di quasi 4 miliardi in cinque anni. «Stiamo parlando comunque di un mercato che.
