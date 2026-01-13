Confcommercio Lecco lancia 137 corsi nel 2026 | AI cucina e rimborsi anche ai dipendenti

Confcommercio Lecco presenta un’offerta formativa completa per il 2026, con 137 corsi in presenza e 422 percorsi online. Tra le novità, anche i dipendenti delle aziende iscritte agli enti bilaterali potranno richiedere il rimborso per la formazione. Un’opportunità per sviluppare competenze in ambiti come intelligenza artificiale, cucina e molto altro, favorendo la crescita professionale e il miglioramento delle imprese.

Confcommercio lancia Impresa cultura Agrigento - Agrigento si aggiunge a Milano, Cremona, Ferrara, Parma, Valle d'Aosta e Bari nel percorso di sviluppo territoriale di Impresa Cultura Italia - ansa.it

Leggermente inaugura il 2026 con Fabio Geda: appuntamento il 14 gennaio in Confcommercio Lecco lecconotizie.com/cultura/lecco-… via @Lecco Notizie x.com

CULTURA - Leggermente inaugura il 2026 con Fabio Geda: appuntamento il 14 gennaio in Confcommercio Lecco https://lecconotizie.com/cultura/lecco-cultura/leggermente-inaugura-il-2026-con-fabio-geda-appuntamento-il-14-gennaio-in-confcommercio-lec - facebook.com facebook

