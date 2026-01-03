La Pisa del 2026 per Confcommercio | Investimenti in infrastrutture e sostegno ai negozi di vicinato

Nel 2026, la Pisa di Confcommercio si focalizza su investimenti infrastrutturali e sostegno ai negozi di vicinato, con un approccio pragmatico e strategico. Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, sottolinea l’importanza di un piano chiaro per il rilancio del territorio, invitando le istituzioni a compiere scelte decisive per lo sviluppo della città e della costa.

Pragmatismo, visione strategica e un'agenda precisa per il rilancio del territorio. Il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi, traccia la rotta per lo sviluppo della città e della costa, ponendo le istituzioni davanti a una scelta obbligata: investire in.

