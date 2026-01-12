Inter vs Lecce recupero sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero della sedicesima giornata di Serie A 2025/2026 tra Inter e Lecce si svolge in un momento chiave per entrambe le squadre. I nerazzurri cercano di consolidare la posizione in classifica, mentre i salentini puntano a riscattarsi dopo l’ultima sconfitta. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per il recupero della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono portare a casa i tre punti con cui manterrebbero il primato in classifica, mentre I salentini sperano di fare risultato dopo l’ultima sconfitta. Inter vs Lecce si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’obiettivo dei nerazzurri è tanto semplice quanto obbligato: vincere contro un avversario molto abbordabile sulla carta per riprendere la marcia verso il titolo dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

inter vs lecce recupero sedicesima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Lecce, recupero sedicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Napoli vs Parma, recupero sedicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Genoa vs Atalanta, sedicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il calendario dei nerazzurri: i prossimi appuntamenti; Il Lecce perde tre titolari per il recupero di campionato contro l'Inter: chi salta e chi torna nei recuperi di Serie A; Il Lecce perde i pezzi: in 3 saltano il recupero di Serie A contro l'Inter per squalifica; Juventus-Lecce 1-1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore.

inter vs lecce recuperoLecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla spalla - Giallorossi impegnati questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara con l’Inter, recupero della 16ª giornata. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.