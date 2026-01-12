Napoli vs Parma recupero sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il recupero della sedicesima giornata della Serie A 2025/2026 tra Napoli e Parma offre un'importante occasione per entrambe le squadre. I partenopei puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i ducali cercano punti fondamentali per evitare la zona retrocessione. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per il recupero della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei sono obbligati a vincere per non mollare il treno scudetto, mentre I ducali sono in zona retrocessione e sognano il colpaccio per respirare un po’. Napoli vs Parma si giocherà mercoledì 14 gennaio 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Maradona. NAPOLI VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei sono reduci da due pareggi consecutivi contro Verona e Inter che hanno lasciato il segno. La squadra di Conte, attualmente terza con 39 punti, a meno quattro dalla vetta, non può permettersi altri passi falsi se vuole rimanere aggrappata alla corsa scudetto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

