L’aspettativa di vita delle donne può essere influenzata da molteplici fattori, tra cui la presenza di figli. Tuttavia, questa relazione è complessa e dipende da condizioni di salute, supporto sociale, lavoro di cura e scelte personali. Non esiste una risposta univoca, poiché variabili individuali e sociali determinano in che modo la maternità può incidere sulla longevità femminile.

L’idea che la maternità “allunghi” o “accorci” la vita è un terreno scivoloso: perché in mezzo ci sono condizioni di salute, disuguaglianze sociali, accesso alle cure, lavoro di cura non retribuito, stress, supporto familiare, e – banalmente il fatto che non tutte possono o vogliono avere figli. Detto questo, un filone di studi demografici osserva spesso un andamento ricorrente: le donne senza figli e quelle con molti figli, in media, mostrano un rischio di mortalità più alto rispetto a chi ne ha avuti pochi. È una tendenza emersa, per esempio, nello studio svedese pubblicato su BMC Public Health, che confronta genitori e persone senza figli lungo il corso di vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figli

Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figliL'aspettativa di vita delle donne varia in base a molteplici fattori, tra cui la presenza di figli.

Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figliL'aspettativa di vita delle donne può variare in relazione alla presenza di figli, ma questa relazione è influenzata da molteplici fattori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Riforma Pensioni 2026: Stop & Cambiamenti Tutto ciò che devi sapere!

Argomenti discussi: Come cambia l'aspettativa di vita delle donne senza e con figli; Si può vivere più a lungo in Italia: siamo un modello per l'UE, in cima alla classifica della longevità; Vogliamo davvero un modello sanitario all’americana?; Bonus Giorgetti 2026: busta paga più alta rinviando la pensione.

Dal bancomat all’app: come cambia il modo di gestire risorse e aspettativeLa trasformazione digitale degli ultimi anni ha modificato profondamente il modo in cui vengono gestite le risorse finanziarie, passando da strumenti fisici come il bancomat a piattaforme mobili ... unionesarda.it

Pensioni, quando usciremo dal lavoro nei prossimi anni? Adeguamento età addolcito in Manovra: cosa cambiaQuella dell’adeguamento dell’età di pensionamento alle aspettative di vita è un’eredità, diciamolo, difficile da gestire. Per qualsiasi governo. L’ultima manovra ha potuto solo addolcire lo scalino, ... ilmessaggero.it

La scena si oscura, l’acqua diventa aria, ciò che vedi cambia forma davanti ai tuoi occhi. A Nuovo Teatro Verdi di #Brindisi arriva Mago Manisco con uno spettacolo che gioca con lo stupore, coinvolge il pubblico e ribalta ogni aspettativa. Apparizioni, sparizion - facebook.com facebook

Tra #Malen e #Openda cambia il peso della maglia, cambiano le aspettative. Se poi l'inizio non è dei migliori, alla #Juventus si genera una spirale di sfiducia dalla quale se ne esce solo se si è forti mentalmente. Si è un "giocatore da Juve" innanzitutto nella te x.com