Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figli

L’aspettativa di vita delle donne può essere influenzata da molteplici fattori, tra cui la presenza di figli. Tuttavia, questa relazione è complessa e dipende da condizioni di salute, supporto sociale, lavoro di cura e scelte personali. Non esiste una risposta univoca, poiché variabili individuali e sociali determinano in che modo la maternità può incidere sulla longevità femminile.

L’idea che la maternità “allunghi” o “accorci” la vita è un terreno scivoloso: perché in mezzo ci sono condizioni di salute, disuguaglianze sociali, accesso alle cure, lavoro di cura non retribuito, stress, supporto familiare, e – banalmente  il fatto che non tutte possono o vogliono avere figli. Detto questo, un filone di studi demografici osserva spesso un andamento ricorrente: le donne senza figli e quelle con molti figli, in media, mostrano un rischio di mortalità più alto rispetto a chi ne ha avuti pochi. È una tendenza emersa, per esempio, nello studio svedese pubblicato su BMC Public Health, che confronta genitori e persone senza figli lungo il corso di vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

