Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figli

L'aspettativa di vita delle donne può variare in relazione alla presenza di figli, ma questa relazione è influenzata da molteplici fattori. Condizioni di salute, disuguaglianze sociali, accesso alle cure e il ruolo del lavoro di cura non retribuito contribuiscono a delineare questa dinamica complessa. È importante considerare che non tutte le donne desiderano o possono avere figli, rendendo difficile trarre conclusioni semplicistiche su come la maternità influisca sulla longevità.

L’idea che la maternità “allunghi” o “accorci” la vita è un terreno scivoloso: perché in mezzo ci sono condizioni di salute, disuguaglianze sociali, accesso alle cure, lavoro di cura non retribuito, stress, supporto familiare, e – banalmente il fatto che non tutte possono o vogliono avere figli. Detto questo, un filone di studi demografici osserva spesso un andamento ricorrente: le donne senza figli e quelle con molti figli, in media, mostrano un rischio di mortalità più alto rispetto a chi ne ha avuti pochi. È una tendenza emersa, per esempio, nello studio svedese pubblicato su BMC Public Health, che confronta genitori e persone senza figli lungo il corso di vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

