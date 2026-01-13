L'aspettativa di vita delle donne varia in base a molteplici fattori, tra cui la presenza di figli. Tuttavia, questa relazione è complessa e influenzata da condizioni di salute, condizioni sociali, accesso alle cure e reti di supporto. Non tutte le donne desiderano o possono avere figli, e le differenze nei percorsi di vita rendono difficile tracciare un quadro univoco. Un’analisi approfondita richiede quindi considerazioni multiple e sfumature.

L’idea che la maternità “allunghi” o “accorci” la vita è un terreno scivoloso: perché in mezzo ci sono condizioni di salute, disuguaglianze sociali, accesso alle cure, lavoro di cura non retribuito, stress, supporto familiare, e – banalmente il fatto che non tutte possono o vogliono avere figli. Detto questo, un filone di studi demografici osserva spesso un andamento ricorrente: le donne senza figli e quelle con molti figli, in media, mostrano un rischio di mortalità più alto rispetto a chi ne ha avuti pochi. È una tendenza emersa, per esempio, nello studio svedese pubblicato su BMC Public Health, che confronta genitori e persone senza figli lungo il corso di vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figli

Leggi anche: L’aspettativa di vita e il declino della longevità

Leggi anche: “Non possiamo più aspettare”: piscine e autobus senza norme, il grido delle famiglie con figli autistici e disabili

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Come cambia l'aspettativa di vita delle donne senza e con figli - L'aspettativa di vita delle donne cambia a seconda del numero di figli e all'età della gravidanza secondo uno studio. gravidanzaonline.it