Come cambia l’aspettativa di vita delle donne senza e con figli
L'aspettativa di vita delle donne varia in base a molteplici fattori, tra cui la presenza di figli. Tuttavia, questa relazione è complessa e influenzata da condizioni di salute, condizioni sociali, accesso alle cure e reti di supporto. Non tutte le donne desiderano o possono avere figli, e le differenze nei percorsi di vita rendono difficile tracciare un quadro univoco. Un’analisi approfondita richiede quindi considerazioni multiple e sfumature.
L’idea che la maternità “allunghi” o “accorci” la vita è un terreno scivoloso: perché in mezzo ci sono condizioni di salute, disuguaglianze sociali, accesso alle cure, lavoro di cura non retribuito, stress, supporto familiare, e – banalmente il fatto che non tutte possono o vogliono avere figli. Detto questo, un filone di studi demografici osserva spesso un andamento ricorrente: le donne senza figli e quelle con molti figli, in media, mostrano un rischio di mortalità più alto rispetto a chi ne ha avuti pochi. È una tendenza emersa, per esempio, nello studio svedese pubblicato su BMC Public Health, che confronta genitori e persone senza figli lungo il corso di vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Leggi anche: L’aspettativa di vita e il declino della longevità
Leggi anche: “Non possiamo più aspettare”: piscine e autobus senza norme, il grido delle famiglie con figli autistici e disabili
Come cambia l'aspettativa di vita delle donne senza e con figli - L'aspettativa di vita delle donne cambia a seconda del numero di figli e all'età della gravidanza secondo uno studio. gravidanzaonline.it
Why China Is Urging Women to Marry: A Village of 5,000 Records Only One Newborn | Life in China
#Aspettative vs #risultati: il fattore decisivo è il #tempo (e la #costanza). Quando iniziamo a cambiare alimentazione, spesso partiamo con aspettative troppo alte: vogliamo vedere subito il risultato “che abbiamo in mente”. Il punto è che quella aspettativa, nella facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.