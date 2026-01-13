Colpaccio di Andrea Vavassori! Batte da n 336 del mondo il quotato Diallo e accede agli ottavi ad Adelaide!
Andrea Vavassori si impone nel primo turno dell’ATP 250 di Adelaide, battendo il canadese Diallo, numero 336 del mondo, con un punteggio di 6-3 7-6(4). Dopo aver superato le qualificazioni come alternate, il tennista italiano ha raggiunto gli ottavi di finale, dimostrando determinazione e concretezza nel match disputato in un’ora e 49 minuti. Un risultato importante che conferma la crescita del giocatore nel circuito ATP.
Si può dire solo una cosa ad Andrea Vavassori: bravo. Dopo essersi qualificato all’ATP 250 di Adelaide, entrando nel tabellone cadetto da alternate, batte al primo turno nel main draw il canadese Gabriel Diallo per 6-3 7-6(4) in un’ora e 49 minuti e si prende di forza il secondo turno. Questo fa ancora una volta capire che, nel suo caso, il concetto di numero 336 del mondo è relativo. In singolare gioca poco perché concentra molte forze sul doppio, ma, quando può, fa capire di saperlo interpretare bene. E questa è una di quelle occasioni. Ora un potenziale secondo turno con Stefanos Tsitsipas, ammesso che il greco batta il canadese Aleksandar Vukic. 🔗 Leggi su Oasport.it
